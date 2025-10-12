Tokenomics de GoHost (GOHOST)
Tokenomics e análise de preços de GoHost (GOHOST)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de GoHost (GOHOST), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre GoHost (GOHOST)
Our project is about offering products to enhance privacy online.
Our current live utility is a VPS service that allows people to buy a virtual private server using crypto currencies without any KYC and no logs as well.
We also recently released an app that allows people to encrypt files using a password and AES256 encryption to store files in the cloud, share to other people and so on.
We will release soon more options for our servers such as GPU/CPU optimized instances. We also will release our own In house VPN, no logs, no KYC and multiple locations as well as our own privacy swap that allows people to swap from one currency to an other with low fees.
Tokenomics de GoHost (GOHOST): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de GoHost (GOHOST) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens GOHOST que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens GOHOST podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do GOHOST, explore o preço em tempo real do token GOHOST!
Previsão de preço de GOHOST
Quer saber para onde o GOHOST pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do GOHOST combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"