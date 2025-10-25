O que é God The Dog (GOD)

God the dog is a community-driven meme coin on Abstract chain created by @nishseq. God is a shy, dyslexic but full of potential dog who wants to push his boundaries, make new friends and live up to his full potential. From birth, God was mocked for being different from his siblings. He was small, clumsy and struggled with his words. The simplest things were challenges for him, yet even when it got him down, he always bounced back. Though he didn't know it yet, God's sheer grit and unique way of looking at the world became his biggest strength, a superpower that didn't detract from his way of life, but instead enhanced it. God was destined for great things. He was a special dog. All because he was the pup that never gave up.

GOD para moedas locais

Tokenomics de God The Dog (GOD)

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre God The Dog (GOD) Quanto vale hoje o God The Dog (GOD)? O preço ao vivo de GOD em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de GOD para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de GOD para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de God The Dog? A capitalização de mercado de GOD é $ 902.31K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de GOD? O fornecimento circulante de GOD é de 991.33M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GOD? GOD atingiu um preço máximo histórico de 0.00932323 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GOD? GOD atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de GOD? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GOD é -- USD . GOD vai subir ainda este ano? GOD pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GOD para uma análise mais detalhada.

