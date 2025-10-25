O que é GMEOW (GMEOW)

Launched in September 2025, GMEOW is a cat-themed meme token living on the Aptos blockchain! GMEOW is a community-driven token with vast majority of the supply airdropped to Aptos community members for free. No private sale or preferential treatment to any holders or buyers. GMEOW is a memecoin token with no inherent or expected financial value. It is purely made for the entertainment of cryptocurrency enthusiasts! Launched in September 2025, GMEOW is a cat-themed meme token living on the Aptos blockchain! GMEOW is a community-driven token with vast majority of the supply airdropped to Aptos community members for free. No private sale or preferential treatment to any holders or buyers. GMEOW is a memecoin token with no inherent or expected financial value. It is purely made for the entertainment of cryptocurrency enthusiasts!

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de GMEOW (GMEOW) Site oficial

Previsão de preço do GMEOW (em USD)

Quanto valerá GMEOW (GMEOW) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em GMEOW (GMEOW) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para GMEOW.

Confira a previsão de preço de GMEOW agora!

GMEOW para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de GMEOW (GMEOW)

Compreender a tokenomics de GMEOW (GMEOW) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GMEOW agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre GMEOW (GMEOW) Quanto vale hoje o GMEOW (GMEOW)? O preço ao vivo de GMEOW em USD é 0.01579761 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de GMEOW para USD? $ 0.01579761 . Confira o O preço atual de GMEOW para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de GMEOW? A capitalização de mercado de GMEOW é $ 15.80M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de GMEOW? O fornecimento circulante de GMEOW é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GMEOW? GMEOW atingiu um preço máximo histórico de 0.038489 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GMEOW? GMEOW atingiu um preço minímo histórico de 0.01047753 USD . Qual é o volume de negociação de GMEOW? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GMEOW é -- USD . GMEOW vai subir ainda este ano? GMEOW pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GMEOW para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o GMEOW (GMEOW)