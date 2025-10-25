Informações de preço de GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) (USD)

Mínimo 24h $ 0.000035 Máximo 24h $ 0.00003694 Máximo histórico $ 0.00092394 Menor preço $ 0.00003279 Variação de Preço (1h) -1.25% Alteração de Preço (1D) -0.17% Variação de Preço (7d) -25.06%

O preço em tempo real de GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) é $0.00003608. Nas últimas 24 horas, M2 foi negociado entre a mínima de $ 0.000035 e a máxima de $ 0.00003694, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de M2 é $ 0.00092394, enquanto o mais baixo é $ 0.00003279.

Em termos de desempenho de curto prazo, M2 variou -1.25% na última hora, -0.17% nas últimas 24 horas e -25.06% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

Capitalização de mercado $ 36.07K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.07K Fornecimento Circulante 999.83M Fornecimento total 999,827,818.392376

A capitalização de mercado atual de GLOBAL MONEY SUPPLY é $ 36.07K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de M2 é 999.83M, com um fornecimento total de 999827818.392376. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 36.07K.