Tokenomics de Glif Staked ICNT (STICNT)
Tokenomics e análise de preços de Glif Staked ICNT (STICNT)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Glif Staked ICNT (STICNT), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Glif Staked ICNT (STICNT)
stICNT is a liquid staking protocol built by GLIF that lets users stake $ICNT (Impossible Cloud Network's native token) without having to run hardware and provide storage or compute. Users deposit ICNT and receive stICNT shares that grow in value as staking rewards accumulate. On the backend, the protocol automatically manages staking across multiple nodes with different lockup periods to optimize returns. The protocol is built as an ERC-4626 vault and deployed on the Base network.
Tokenomics de Glif Staked ICNT (STICNT): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Glif Staked ICNT (STICNT) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens STICNT que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens STICNT podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do STICNT, explore o preço em tempo real do token STICNT!
Previsão de preço de STICNT
Quer saber para onde o STICNT pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do STICNT combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"