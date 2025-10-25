Informações de preço de Glidr (GLIDR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Mínimo 24h $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Máximo 24h $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Máximo histórico $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Menor preço $ 1.083$ 1.083 $ 1.083 Variação de Preço (1h) -1.76% Alteração de Preço (1D) -0.60% Variação de Preço (7d) -0.13% Variação de Preço (7d) -0.13%

O preço em tempo real de Glidr (GLIDR) é $1.17. Nas últimas 24 horas, GLIDR foi negociado entre a mínima de $ 1.15 e a máxima de $ 1.19, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GLIDR é $ 1.24, enquanto o mais baixo é $ 1.083.

Em termos de desempenho de curto prazo, GLIDR variou -1.76% na última hora, -0.60% nas últimas 24 horas e -0.13% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Glidr (GLIDR)

Capitalização de mercado $ 32.63M$ 32.63M $ 32.63M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 116.73M$ 116.73M $ 116.73M Fornecimento Circulante 27.96M 27.96M 27.96M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Glidr é $ 32.63M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GLIDR é 27.96M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 116.73M.