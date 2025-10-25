Informações de preço de GKHAN (GKN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00706978$ 0.00706978 $ 0.00706978 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.15% Alteração de Preço (1D) -4.83% Variação de Preço (7d) -33.43% Variação de Preço (7d) -33.43%

O preço em tempo real de GKHAN (GKN) é --. Nas últimas 24 horas, GKN foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GKN é $ 0.00706978, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, GKN variou -0.15% na última hora, -4.83% nas últimas 24 horas e -33.43% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de GKHAN (GKN)

Capitalização de mercado $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Fornecimento Circulante 3.00B 3.00B 3.00B Fornecimento total 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221

A capitalização de mercado atual de GKHAN é $ 2.05M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GKN é 3.00B, com um fornecimento total de 2999531368.21221. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.05M.