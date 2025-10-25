Informações de preço de Ging Gong Kaew (GGK) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00009498 $ 0.00009498 $ 0.00009498 Mínimo 24h $ 0.00012995 $ 0.00012995 $ 0.00012995 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00009498$ 0.00009498 $ 0.00009498 Máximo 24h $ 0.00012995$ 0.00012995 $ 0.00012995 Máximo histórico $ 0.00224676$ 0.00224676 $ 0.00224676 Menor preço $ 0.00007307$ 0.00007307 $ 0.00007307 Variação de Preço (1h) +12.93% Alteração de Preço (1D) -2.63% Variação de Preço (7d) +23.79% Variação de Preço (7d) +23.79%

O preço em tempo real de Ging Gong Kaew (GGK) é $0.00012653. Nas últimas 24 horas, GGK foi negociado entre a mínima de $ 0.00009498 e a máxima de $ 0.00012995, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GGK é $ 0.00224676, enquanto o mais baixo é $ 0.00007307.

Em termos de desempenho de curto prazo, GGK variou +12.93% na última hora, -2.63% nas últimas 24 horas e +23.79% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Ging Gong Kaew (GGK)

Capitalização de mercado $ 125.81K$ 125.81K $ 125.81K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 125.81K$ 125.81K $ 125.81K Fornecimento Circulante 999.84M 999.84M 999.84M Fornecimento total 999,842,322.433915 999,842,322.433915 999,842,322.433915

A capitalização de mercado atual de Ging Gong Kaew é $ 125.81K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GGK é 999.84M, com um fornecimento total de 999842322.433915. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 125.81K.