Informações de preço de Giko Cat (GIKO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.191748 $ 0.191748 $ 0.191748 Mínimo 24h $ 0.21339 $ 0.21339 $ 0.21339 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.191748$ 0.191748 $ 0.191748 Máximo 24h $ 0.21339$ 0.21339 $ 0.21339 Máximo histórico $ 6.95$ 6.95 $ 6.95 Menor preço $ 0.186777$ 0.186777 $ 0.186777 Variação de Preço (1h) -2.73% Alteração de Preço (1D) +3.56% Variação de Preço (7d) -0.32% Variação de Preço (7d) -0.32%

O preço em tempo real de Giko Cat (GIKO) é $0.206312. Nas últimas 24 horas, GIKO foi negociado entre a mínima de $ 0.191748 e a máxima de $ 0.21339, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GIKO é $ 6.95, enquanto o mais baixo é $ 0.186777.

Em termos de desempenho de curto prazo, GIKO variou -2.73% na última hora, +3.56% nas últimas 24 horas e -0.32% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Giko Cat (GIKO)

Capitalização de mercado $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Fornecimento Circulante 10.00M 10.00M 10.00M Fornecimento total 9,999,192.712835401 9,999,192.712835401 9,999,192.712835401

A capitalização de mercado atual de Giko Cat é $ 2.06M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GIKO é 10.00M, com um fornecimento total de 9999192.712835401. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.06M.