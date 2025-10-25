Informações de preço de Gifts Strategy (GIFTSTR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00220146 $ 0.00220146 $ 0.00220146 Mínimo 24h $ 0.00233191 $ 0.00233191 $ 0.00233191 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00220146$ 0.00220146 $ 0.00220146 Máximo 24h $ 0.00233191$ 0.00233191 $ 0.00233191 Máximo histórico $ 0.00692033$ 0.00692033 $ 0.00692033 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.04% Alteração de Preço (1D) +1.25% Variação de Preço (7d) -9.53% Variação de Preço (7d) -9.53%

O preço em tempo real de Gifts Strategy (GIFTSTR) é $0.00227778. Nas últimas 24 horas, GIFTSTR foi negociado entre a mínima de $ 0.00220146 e a máxima de $ 0.00233191, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GIFTSTR é $ 0.00692033, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, GIFTSTR variou +0.04% na última hora, +1.25% nas últimas 24 horas e -9.53% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Gifts Strategy (GIFTSTR)

Capitalização de mercado $ 208.15K$ 208.15K $ 208.15K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 219.95K$ 219.95K $ 219.95K Fornecimento Circulante 91.43M 91.43M 91.43M Fornecimento total 96,613,869.0 96,613,869.0 96,613,869.0

A capitalização de mercado atual de Gifts Strategy é $ 208.15K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GIFTSTR é 91.43M, com um fornecimento total de 96613869.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 219.95K.