O que é Ghast (GHA)

Ghast Protocol is an enhanced yield-and-lending protocol built on top of GMX's $GLP, GMD Protocol, and other existing large-cap applications within the Arbitrum ecosystem. By employing an enhanced version of GMD Protocol's Pseudo-Delta-Neutral strategy, we are a liquidation-free money-market strategies for yield-bearing tokens, allowing DeFi investors to access institution-grade yield optimization and unlock utmost capital efficiency.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Ghast (GHA) Site oficial