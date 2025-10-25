Informações de preço de GetTheGirl (GTG) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00128154$ 0.00128154 $ 0.00128154 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.05% Alteração de Preço (1D) -1.75% Variação de Preço (7d) -14.58% Variação de Preço (7d) -14.58%

O preço em tempo real de GetTheGirl (GTG) é --. Nas últimas 24 horas, GTG foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GTG é $ 0.00128154, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, GTG variou -0.05% na última hora, -1.75% nas últimas 24 horas e -14.58% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de GetTheGirl (GTG)

Capitalização de mercado $ 418.70K$ 418.70K $ 418.70K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 418.70K$ 418.70K $ 418.70K Fornecimento Circulante 823.71M 823.71M 823.71M Fornecimento total 823,713,514.237148 823,713,514.237148 823,713,514.237148

A capitalização de mercado atual de GetTheGirl é $ 418.70K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GTG é 823.71M, com um fornecimento total de 823713514.237148. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 418.70K.