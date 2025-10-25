Informações de preço de Get Rich or Die Trying (GRODT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.0023879 $ 0.0023879 $ 0.0023879 Mínimo 24h $ 0.00248159 $ 0.00248159 $ 0.00248159 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.0023879$ 0.0023879 $ 0.0023879 Máximo 24h $ 0.00248159$ 0.00248159 $ 0.00248159 Máximo histórico $ 0.00588249$ 0.00588249 $ 0.00588249 Menor preço $ 0.00183633$ 0.00183633 $ 0.00183633 Variação de Preço (1h) +0.23% Alteração de Preço (1D) +0.12% Variação de Preço (7d) -14.04% Variação de Preço (7d) -14.04%

O preço em tempo real de Get Rich or Die Trying (GRODT) é $0.00242796. Nas últimas 24 horas, GRODT foi negociado entre a mínima de $ 0.0023879 e a máxima de $ 0.00248159, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GRODT é $ 0.00588249, enquanto o mais baixo é $ 0.00183633.

Em termos de desempenho de curto prazo, GRODT variou +0.23% na última hora, +0.12% nas últimas 24 horas e -14.04% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Get Rich or Die Trying (GRODT)

Capitalização de mercado $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

A capitalização de mercado atual de Get Rich or Die Trying é $ 2.42M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GRODT é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999998.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.42M.