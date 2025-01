O que é Genesis Universe (GUT)

GUT is the main token of the game, you need it to mint NFT, upgrade NFT, stake for membership, Defi profits, and many other utilities. It’s designed as an essential core of the game play and economic system, you can earn both active return and passive return , we carefully inspected the possible demand and supply of GUT, and hopefully we can be one of the first sustainable projects in web3 economics

Recurso de Genesis Universe (GUT) Site oficial