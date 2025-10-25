Informações de preço de General Impressions (GEN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00001236 $ 0.00001236 $ 0.00001236 Mínimo 24h $ 0.00001391 $ 0.00001391 $ 0.00001391 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00001236$ 0.00001236 $ 0.00001236 Máximo 24h $ 0.00001391$ 0.00001391 $ 0.00001391 Máximo histórico $ 0.060835$ 0.060835 $ 0.060835 Menor preço $ 0.00000593$ 0.00000593 $ 0.00000593 Variação de Preço (1h) -0.13% Alteração de Preço (1D) -1.32% Variação de Preço (7d) +14.83% Variação de Preço (7d) +14.83%

O preço em tempo real de General Impressions (GEN) é $0.00001248. Nas últimas 24 horas, GEN foi negociado entre a mínima de $ 0.00001236 e a máxima de $ 0.00001391, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GEN é $ 0.060835, enquanto o mais baixo é $ 0.00000593.

Em termos de desempenho de curto prazo, GEN variou -0.13% na última hora, -1.32% nas últimas 24 horas e +14.83% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de General Impressions (GEN)

Capitalização de mercado $ 12.48K$ 12.48K $ 12.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.48K$ 12.48K $ 12.48K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de General Impressions é $ 12.48K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GEN é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.48K.