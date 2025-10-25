O que é GeneAlpha (GA)

GeneAlpha is a Web3 price prediction infrastructure provider. It allows its users to build various prediction frameworks, such as classical machine learning models as well as LLM (Large Language Model)–based prediction agents. All of the models that users create can be sold in the GeneAlpha marketplace. GeneAlpha provides infrastructure for model training, tuning, and experimentation using genetic algorithms to create more accurate machine learning models for Web3 prediction. GeneAlpha is a Web3 price prediction infrastructure provider. It allows its users to build various prediction frameworks, such as classical machine learning models as well as LLM (Large Language Model)–based prediction agents. All of the models that users create can be sold in the GeneAlpha marketplace. GeneAlpha provides infrastructure for model training, tuning, and experimentation using genetic algorithms to create more accurate machine learning models for Web3 prediction.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de GeneAlpha (GA) Site oficial

Previsão de preço do GeneAlpha (em USD)

Quanto valerá GeneAlpha (GA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em GeneAlpha (GA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para GeneAlpha.

Confira a previsão de preço de GeneAlpha agora!

GA para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de GeneAlpha (GA)

Compreender a tokenomics de GeneAlpha (GA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre GeneAlpha (GA) Quanto vale hoje o GeneAlpha (GA)? O preço ao vivo de GA em USD é 0.01102277 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de GA para USD? $ 0.01102277 . Confira o O preço atual de GA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de GeneAlpha? A capitalização de mercado de GA é $ 63.93K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de GA? O fornecimento circulante de GA é de 5.80M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GA? GA atingiu um preço máximo histórico de 0.087988 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GA? GA atingiu um preço minímo histórico de 0.01080574 USD . Qual é o volume de negociação de GA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GA é -- USD . GA vai subir ainda este ano? GA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GA para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o GeneAlpha (GA)