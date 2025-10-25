Informações de preço de Gen Z Quant (QUANT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.06486$ 0.06486 $ 0.06486 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.11% Alteração de Preço (1D) +11.11% Variação de Preço (7d) +6.23% Variação de Preço (7d) +6.23%

O preço em tempo real de Gen Z Quant (QUANT) é --. Nas últimas 24 horas, QUANT foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de QUANT é $ 0.06486, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, QUANT variou +0.11% na última hora, +11.11% nas últimas 24 horas e +6.23% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Gen Z Quant (QUANT)

Capitalização de mercado $ 488.63K$ 488.63K $ 488.63K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 488.63K$ 488.63K $ 488.63K Fornecimento Circulante 999.82M 999.82M 999.82M Fornecimento total 999,819,603.430971 999,819,603.430971 999,819,603.430971

A capitalização de mercado atual de Gen Z Quant é $ 488.63K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de QUANT é 999.82M, com um fornecimento total de 999819603.430971. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 488.63K.