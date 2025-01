O que é GemFlow (GEF)

GemFlow is a decentralized B2B2C blockchain platform that connects creators, donors, and contributors, ensuring fair compensation. The GemFlow Token provides matching data to creators around the world, centered on YouTube, and to advertisers globally, offering rewards to contributors who watch the advertisements created. This incentive and reward mechanism encourages participation from all stakeholders, especially miners who provide advertiser matching data.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de GemFlow (GEF) Site oficial