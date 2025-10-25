O que é Geez PNutz (PNUTZ)

Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank's vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.

Recurso de Geez PNutz (PNUTZ) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do Geez PNutz (em USD)

Quanto valerá Geez PNutz (PNUTZ) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Geez PNutz (PNUTZ) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Geez PNutz.

PNUTZ para moedas locais

Tokenomics de Geez PNutz (PNUTZ)

Compreender a tokenomics de Geez PNutz (PNUTZ) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PNUTZ agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Geez PNutz (PNUTZ) Quanto vale hoje o Geez PNutz (PNUTZ)? O preço ao vivo de PNUTZ em USD é 0.314554 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de PNUTZ para USD? $ 0.314554 . Confira o O preço atual de PNUTZ para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Geez PNutz? A capitalização de mercado de PNUTZ é $ 128.51K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de PNUTZ? O fornecimento circulante de PNUTZ é de 415.00K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PNUTZ? PNUTZ atingiu um preço máximo histórico de 0.674176 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PNUTZ? PNUTZ atingiu um preço minímo histórico de 0.129475 USD . Qual é o volume de negociação de PNUTZ? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PNUTZ é -- USD . PNUTZ vai subir ainda este ano? PNUTZ pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PNUTZ para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Geez PNutz (PNUTZ)