O que é GarudaX (GRDX)

GarudaX (GRDX) is the native utility token of Garuda DeFi, a decentralized finance platform operating on the Terra Classic network. It serves as the primary medium of exchange within the ecosystem, enabling users to pay for services, transaction fees, and platform utilities. GRDX incorporates a deflationary model, where a portion of tokens is periodically buyback and burned to reduce supply over time. GarudaX (GRDX) is the native utility token of Garuda DeFi, a decentralized finance platform operating on the Terra Classic network. It serves as the primary medium of exchange within the ecosystem, enabling users to pay for services, transaction fees, and platform utilities. GRDX incorporates a deflationary model, where a portion of tokens is periodically buyback and burned to reduce supply over time.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de GarudaX (GRDX) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do GarudaX (em USD)

Quanto valerá GarudaX (GRDX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em GarudaX (GRDX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para GarudaX.

Confira a previsão de preço de GarudaX agora!

GRDX para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de GarudaX (GRDX)

Compreender a tokenomics de GarudaX (GRDX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GRDX agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre GarudaX (GRDX) Quanto vale hoje o GarudaX (GRDX)? O preço ao vivo de GRDX em USD é 0.00443859 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de GRDX para USD? $ 0.00443859 . Confira o O preço atual de GRDX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de GarudaX? A capitalização de mercado de GRDX é $ 191.09K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de GRDX? O fornecimento circulante de GRDX é de 43.05M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GRDX? GRDX atingiu um preço máximo histórico de 0.00593594 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GRDX? GRDX atingiu um preço minímo histórico de 0.00183371 USD . Qual é o volume de negociação de GRDX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GRDX é -- USD . GRDX vai subir ainda este ano? GRDX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GRDX para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o GarudaX (GRDX)