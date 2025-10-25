Informações de preço de Gamestop xStock (GMEX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 27.48 $ 27.48 $ 27.48 Mínimo 24h $ 27.48 $ 27.48 $ 27.48 Máximo 24h Mínimo 24h $ 27.48$ 27.48 $ 27.48 Máximo 24h $ 27.48$ 27.48 $ 27.48 Máximo histórico $ 33.93$ 33.93 $ 33.93 Menor preço $ 23.93$ 23.93 $ 23.93 Variação de Preço (1h) 0.00% Alteração de Preço (1D) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de Gamestop xStock (GMEX) é $27.48. Nas últimas 24 horas, GMEX foi negociado entre a mínima de $ 27.48 e a máxima de $ 27.48, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GMEX é $ 33.93, enquanto o mais baixo é $ 23.93.

Em termos de desempenho de curto prazo, GMEX variou 0.00% na última hora, 0.00% nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Gamestop xStock (GMEX)

Capitalização de mercado $ 508.72K$ 508.72K $ 508.72K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Fornecimento Circulante 18.51K 18.51K 18.51K Fornecimento total 253,705.81696068 253,705.81696068 253,705.81696068

A capitalização de mercado atual de Gamestop xStock é $ 508.72K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GMEX é 18.51K, com um fornecimento total de 253705.81696068. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.97M.