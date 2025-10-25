O que é Gama Token (GAMA)

GAMA is the utility token of the GAMA Web3 gaming platform. Players earn GAMA tokens as rewards for winning games, while losing results in token burns, creating a deflationary supply. The total supply is capped to ensure scarcity, with allocations for community rewards, platform growth, and liquidity. GAMA powers a vibrant gaming economy, making it valuable for both gamers and crypto enthusiasts.

Compreender a tokenomics de Gama Token (GAMA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GAMA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Gama Token (GAMA) Quanto vale hoje o Gama Token (GAMA)? O preço ao vivo de GAMA em USD é 0.764393 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de GAMA para USD? $ 0.764393 . Confira o O preço atual de GAMA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Gama Token? A capitalização de mercado de GAMA é $ 76.46M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de GAMA? O fornecimento circulante de GAMA é de 100.03M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GAMA? GAMA atingiu um preço máximo histórico de 0.873173 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GAMA? GAMA atingiu um preço minímo histórico de 0.585643 USD . Qual é o volume de negociação de GAMA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GAMA é -- USD . GAMA vai subir ainda este ano? GAMA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GAMA para uma análise mais detalhada.

