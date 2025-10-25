O que é Gallo the Hen (GALLO)

$GALLO is a Solana-based meme token born from the viral energy of TikTok star @ilgallinaio_special, who entertains millions with his hilarious chicken content. The project bridges real-world virality with on-chain culture, creating a fun and engaging entry point for new users. With plans to integrate sports partnerships, community rewards, and mass exposure through social media, $GALLO is more than a meme — it’s a movement to bring fresh eyes to Solana, powered by cluck-worthy content and cult-level engagement. $GALLO is a Solana-based meme token born from the viral energy of TikTok star @ilgallinaio_special, who entertains millions with his hilarious chicken content. The project bridges real-world virality with on-chain culture, creating a fun and engaging entry point for new users. With plans to integrate sports partnerships, community rewards, and mass exposure through social media, $GALLO is more than a meme — it’s a movement to bring fresh eyes to Solana, powered by cluck-worthy content and cult-level engagement.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Gallo the Hen (GALLO) Quanto vale hoje o Gallo the Hen (GALLO)? O preço ao vivo de GALLO em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de GALLO para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de GALLO para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Gallo the Hen? A capitalização de mercado de GALLO é $ 11.58K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de GALLO? O fornecimento circulante de GALLO é de 999.89M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GALLO? GALLO atingiu um preço máximo histórico de 0.00157496 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GALLO? GALLO atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de GALLO? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GALLO é -- USD . GALLO vai subir ainda este ano? GALLO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GALLO para uma análise mais detalhada.

