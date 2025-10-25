O que é Galactic Bonk (G-BONK)

G‑Bonk is a memecoin built on the Solana blockchain that aims to combine fun community engagement with serious utility. Memecoins have captured the imagination of the cryptosphere, but many lack long‑term plans. G‑Bonk differentiates itself by coupling a lively mascot and viral appeal with a clear roadmap and real‑world applications. Our freshly redesigned website reflects this philosophy: a seamless journey through a unified starry backdrop that highlights how easy it is to join the adventure. New holders can now acquire $GBONK directly via multiple trusted portals – Dexscreener, DexTools and the GMGN swap aggregator – using popular wallets such as Phantom or Binance Wallet. This variety ensures a smooth onboarding experience regardless of your preferred trading interface. Vision & Mission Our vision is to create a vibrant ecosystem where holders are rewarded not only through speculative price appreciation but also through concrete utility. We will foster an inclusive community, provide innovative financial products and empower users to be part of a playful yet purposeful crypto project. Why Invest in G‑Bonk? Memecoins thrive on hype, but enduring value comes from substance. G‑Bonk offers both. The tokenomics are intentionally deflationary — a portion of the supply is permanently burned and the mint authority has been revoked — so the number of $GBONK in circulation can only decrease over time. Liquidity is locked and a treasury funds future listings, marketing and partnerships. The team allocation follows a vesting schedule to align long‑term incentives. Beyond the numbers, G‑Bonk is building real products. Holders will soon be able to stake their tokens for yield, trade on our custom DEX (G‑Trade) and even use a fiat–crypto bridge (G‑Bank). A thriving community of bonkers is already forming on X and Telegram, and the project has been listed on multiple DEXes and aggregators. By participating early you're helping to shape a meme with a mission — and positioning yourself for future rewards.

Recurso de Galactic Bonk (G-BONK) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do Galactic Bonk (em USD)

Quanto valerá Galactic Bonk (G-BONK) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Galactic Bonk (G-BONK) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Galactic Bonk.

Confira a previsão de preço de Galactic Bonk agora!

G-BONK para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Galactic Bonk (G-BONK)

Compreender a tokenomics de Galactic Bonk (G-BONK) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token G-BONK agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Galactic Bonk (G-BONK) Quanto vale hoje o Galactic Bonk (G-BONK)? O preço ao vivo de G-BONK em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de G-BONK para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de G-BONK para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Galactic Bonk? A capitalização de mercado de G-BONK é $ 48.58K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de G-BONK? O fornecimento circulante de G-BONK é de 865.92M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de G-BONK? G-BONK atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de G-BONK? G-BONK atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de G-BONK? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para G-BONK é -- USD . G-BONK vai subir ainda este ano? G-BONK pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do G-BONK para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Galactic Bonk (G-BONK)