Informações de preço de Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.994198 $ 0.994198 $ 0.994198 Mínimo 24h $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.994198$ 0.994198 $ 0.994198 Máximo 24h $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Máximo histórico $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Menor preço $ 0.926229$ 0.926229 $ 0.926229 Variação de Preço (1h) +0.04% Alteração de Preço (1D) -0.25% Variação de Preço (7d) -0.52% Variação de Preço (7d) -0.52%

O preço em tempo real de Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) é $0.996947. Nas últimas 24 horas, AIDAUSDC foi negociado entre a mínima de $ 0.994198 e a máxima de $ 1.003, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AIDAUSDC é $ 1.13, enquanto o mais baixo é $ 0.926229.

Em termos de desempenho de curto prazo, AIDAUSDC variou +0.04% na última hora, -0.25% nas últimas 24 horas e -0.52% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Capitalização de mercado $ 114.51M$ 114.51M $ 114.51M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 114.51M$ 114.51M $ 114.51M Fornecimento Circulante 114.77M 114.77M 114.77M Fornecimento total 114,772,921.187424 114,772,921.187424 114,772,921.187424

A capitalização de mercado atual de Gaib AI Dollar Alpha USDC é $ 114.51M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AIDAUSDC é 114.77M, com um fornecimento total de 114772921.187424. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 114.51M.