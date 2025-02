O que é GachaAI (GACHA)

GachaAI is a Solana-based application that allows users to generate new memecoins on the pump.fun platform. Users adjust a set of sliders representing characteristics such as "Cuteness," "Professionalism," "Futuristic," "Boldness," and "Elegance" to define the attributes of their desired coin. Upon clicking the "ROLL" button and paying a fee of 0.025 SOL, GachaAI generates a memecoin based on the selected parameters.

