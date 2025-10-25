Informações de preço de G8DAY (G8D) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.004584$ 0.004584 $ 0.004584 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de G8DAY (G8D) é --. Nas últimas 24 horas, G8D foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de G8D é $ 0.004584, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, G8D variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de G8DAY (G8D)

Capitalização de mercado $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Fornecimento Circulante 8.80B 8.80B 8.80B Fornecimento total 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

A capitalização de mercado atual de G8DAY é $ 101.82K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de G8D é 8.80B, com um fornecimento total de 8800000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 101.82K.