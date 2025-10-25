Informações de preço de Fyni AI by Virtuals (FYNI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00110181 $ 0.00110181 $ 0.00110181 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00110181$ 0.00110181 $ 0.00110181 Máximo histórico $ 0.00465516$ 0.00465516 $ 0.00465516 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +1.71% Alteração de Preço (1D) +12.89% Variação de Preço (7d) +32.81% Variação de Preço (7d) +32.81%

O preço em tempo real de Fyni AI by Virtuals (FYNI) é $0.00109225. Nas últimas 24 horas, FYNI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00110181, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FYNI é $ 0.00465516, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, FYNI variou +1.71% na última hora, +12.89% nas últimas 24 horas e +32.81% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Fyni AI by Virtuals (FYNI)

Capitalização de mercado $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Fyni AI by Virtuals é $ 1.09M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FYNI é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.09M.