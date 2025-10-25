Informações de preço de Fyde (FYDE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00594497 $ 0.00594497 $ 0.00594497 Mínimo 24h $ 0.00609225 $ 0.00609225 $ 0.00609225 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00594497$ 0.00594497 $ 0.00594497 Máximo 24h $ 0.00609225$ 0.00609225 $ 0.00609225 Máximo histórico $ 0.301155$ 0.301155 $ 0.301155 Menor preço $ 0.00501375$ 0.00501375 $ 0.00501375 Variação de Preço (1h) -0.01% Alteração de Preço (1D) -2.16% Variação de Preço (7d) -5.55% Variação de Preço (7d) -5.55%

O preço em tempo real de Fyde (FYDE) é $0.00594849. Nas últimas 24 horas, FYDE foi negociado entre a mínima de $ 0.00594497 e a máxima de $ 0.00609225, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FYDE é $ 0.301155, enquanto o mais baixo é $ 0.00501375.

Em termos de desempenho de curto prazo, FYDE variou -0.01% na última hora, -2.16% nas últimas 24 horas e -5.55% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Fyde (FYDE)

Capitalização de mercado $ 103.03K$ 103.03K $ 103.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 594.52K$ 594.52K $ 594.52K Fornecimento Circulante 17.33M 17.33M 17.33M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Fyde é $ 103.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FYDE é 17.33M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 594.52K.