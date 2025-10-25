Informações de preço de Future Arises In The Heart (FAITH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.59% Alteração de Preço (1D) +0.18% Variação de Preço (7d) +1.88% Variação de Preço (7d) +1.88%

O preço em tempo real de Future Arises In The Heart (FAITH) é --. Nas últimas 24 horas, FAITH foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FAITH é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, FAITH variou -0.59% na última hora, +0.18% nas últimas 24 horas e +1.88% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Future Arises In The Heart (FAITH)

Capitalização de mercado $ 7.69K$ 7.69K $ 7.69K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.69K$ 7.69K $ 7.69K Fornecimento Circulante 998.46M 998.46M 998.46M Fornecimento total 998,457,813.516502 998,457,813.516502 998,457,813.516502

A capitalização de mercado atual de Future Arises In The Heart é $ 7.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FAITH é 998.46M, com um fornecimento total de 998457813.516502. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.69K.