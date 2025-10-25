O que é Furo (FURO)

FURO lets you mint your memories as NFTs — turning your personal moments into something truly ownable that will provide you access to the AI assistant online. Soon, you'll be able to try physical version of FURO, your own AI companion watching it learn, react, and grow with you in real time. Moreover, a physical companion is just around the corner! He's about to become the next character the internet won't stop talking about. A strong brand with a real toy that learns and grows with you, backed by a token built.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Furo (FURO) Quanto vale hoje o Furo (FURO)? O preço ao vivo de FURO em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de FURO para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de FURO para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Furo? A capitalização de mercado de FURO é $ 8.15K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de FURO? O fornecimento circulante de FURO é de 997.67M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FURO? FURO atingiu um preço máximo histórico de 0.00865713 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FURO? FURO atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de FURO? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FURO é -- USD . FURO vai subir ainda este ano? FURO pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FURO para uma análise mais detalhada.

