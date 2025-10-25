Informações de preço de Free Republic of Verdis (VERDIS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.35% Alteração de Preço (1D) +8.93% Variação de Preço (7d) +18.34% Variação de Preço (7d) +18.34%

O preço em tempo real de Free Republic of Verdis (VERDIS) é --. Nas últimas 24 horas, VERDIS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VERDIS é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, VERDIS variou -0.35% na última hora, +8.93% nas últimas 24 horas e +18.34% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Free Republic of Verdis (VERDIS)

Capitalização de mercado $ 9.22K$ 9.22K $ 9.22K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.22K$ 9.22K $ 9.22K Fornecimento Circulante 998.55M 998.55M 998.55M Fornecimento total 998,549,605.3485115 998,549,605.3485115 998,549,605.3485115

A capitalização de mercado atual de Free Republic of Verdis é $ 9.22K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VERDIS é 998.55M, com um fornecimento total de 998549605.3485115. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.22K.