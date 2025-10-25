O que é Fox inu (FINU)

Meet Fox Inu, the clever crypto fox that snuck out of the forest and into the blockchain to steal your heart… and maybe a Lambo. It’s a crypto currency built and deployed on Solana Blockchain with a low total supply of 98M, it is also a community take over project, liquidity is burnt by sending into a dead wallet which proves its safe for investors and it aims to a lot of Xs touching $1+. Fox Inu has a massive CTO team with a vibrant community. Meet Fox Inu, the clever crypto fox that snuck out of the forest and into the blockchain to steal your heart… and maybe a Lambo. It’s a crypto currency built and deployed on Solana Blockchain with a low total supply of 98M, it is also a community take over project, liquidity is burnt by sending into a dead wallet which proves its safe for investors and it aims to a lot of Xs touching $1+. Fox Inu has a massive CTO team with a vibrant community.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Fox inu (FINU) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do Fox inu (em USD)

Quanto valerá Fox inu (FINU) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Fox inu (FINU) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Fox inu.

Confira a previsão de preço de Fox inu agora!

FINU para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Fox inu (FINU)

Compreender a tokenomics de Fox inu (FINU) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FINU agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Fox inu (FINU) Quanto vale hoje o Fox inu (FINU)? O preço ao vivo de FINU em USD é 0.00368164 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de FINU para USD? $ 0.00368164 . Confira o O preço atual de FINU para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Fox inu? A capitalização de mercado de FINU é $ 364.01K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de FINU? O fornecimento circulante de FINU é de 98.86M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FINU? FINU atingiu um preço máximo histórico de 0.00865818 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FINU? FINU atingiu um preço minímo histórico de 0.00134613 USD . Qual é o volume de negociação de FINU? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FINU é -- USD . FINU vai subir ainda este ano? FINU pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FINU para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Fox inu (FINU)