O preço ao vivo de Football World Community hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de FWC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de FWC facilmente na MEXC agora.

Preço de Football World Community (FWC)

Preço em tempo real de 1 FWC para USD

--
----
-1.50%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Football World Community (FWC)
Informações de preço de Football World Community (FWC) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-1.50%

-5.05%

-5.05%

O preço em tempo real de Football World Community (FWC) é --. Nas últimas 24 horas, FWC foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FWC é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, FWC variou -0.23% na última hora, -1.50% nas últimas 24 horas e -5.05% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Football World Community (FWC)

$ 307.01K
$ 307.01K$ 307.01K

--
----

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

41,159.68T
41,159.68T 41,159.68T

2.0e+17
2.0e+17 2.0e+17

A capitalização de mercado atual de Football World Community é $ 307.01K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FWC é 41,159.68T, com um fornecimento total de 2.0e+17. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.49M.

Histórico de preços de Football World Community (FWC) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Football World Community em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Football World Community em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Football World Community em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Football World Community em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-1.50%
30 dias$ 0-6.37%
60 dias$ 0+0.77%
90 dias$ 0--

O que é Football World Community (FWC)

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions.

FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games.

FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo.

Recurso de Football World Community (FWC)

Previsão de preço do Football World Community (em USD)

Quanto valerá Football World Community (FWC) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Football World Community (FWC) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Football World Community.

Confira a previsão de preço de Football World Community agora!

FWC para moedas locais

Tokenomics de Football World Community (FWC)

Compreender a tokenomics de Football World Community (FWC) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FWC agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Football World Community (FWC)

Quanto vale hoje o Football World Community (FWC)?
O preço ao vivo de FWC em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de FWC para USD?
O preço atual de FWC para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Football World Community?
A capitalização de mercado de FWC é $ 307.01K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de FWC?
O fornecimento circulante de FWC é de 41,159.68T USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FWC?
FWC atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FWC?
FWC atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de FWC?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FWC é -- USD.
FWC vai subir ainda este ano?
FWC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FWC para uma análise mais detalhada.
