Informações de preço de Flyte AI (FLYTE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00117124 $ 0.00117124 $ 0.00117124 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00117124$ 0.00117124 $ 0.00117124 Máximo histórico $ 0.00254651$ 0.00254651 $ 0.00254651 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +5.13% Alteração de Preço (1D) +4.15% Variação de Preço (7d) +33.10% Variação de Preço (7d) +33.10%

O preço em tempo real de Flyte AI (FLYTE) é $0.00109102. Nas últimas 24 horas, FLYTE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00117124, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FLYTE é $ 0.00254651, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, FLYTE variou +5.13% na última hora, +4.15% nas últimas 24 horas e +33.10% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Flyte AI (FLYTE)

Capitalização de mercado $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Flyte AI é $ 1.07M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FLYTE é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.07M.