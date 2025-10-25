O que é FLIPN (FPN)

FLIPN is both a meme coin and a web-based clicker game platform that skillfully blends internet culture with interactive gameplay. The Flipn clicker game enables players to engage with satire, humor, and community-driven content in a fun, lighthearted environment. The FPN token acts as the foundational layer for participation and is thoughtfully planned to integrate into the game over time, gradually unlocking new features. These include in-game perks, progression elements, and innovative token-burning mechanics that effectively connect gameplay with the broader ecosystem, enhancing the overall experience for users.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre FLIPN (FPN) Quanto vale hoje o FLIPN (FPN)? O preço ao vivo de FPN em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de FPN para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de FPN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de FLIPN? A capitalização de mercado de FPN é $ 240.41K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de FPN? O fornecimento circulante de FPN é de 494.13M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FPN? FPN atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FPN? FPN atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de FPN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FPN é -- USD . FPN vai subir ainda este ano? FPN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FPN para uma análise mais detalhada.

