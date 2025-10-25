O que é Flaze Coin (FLAZE)

Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Flaze Coin (FLAZE) Quanto vale hoje o Flaze Coin (FLAZE)? O preço ao vivo de FLAZE em USD é 0.00296402 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de FLAZE para USD? $ 0.00296402 . Confira o O preço atual de FLAZE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Flaze Coin? A capitalização de mercado de FLAZE é $ 57.10K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de FLAZE? O fornecimento circulante de FLAZE é de 19.27M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FLAZE? FLAZE atingiu um preço máximo histórico de 0.01720448 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FLAZE? FLAZE atingiu um preço minímo histórico de 0.00211363 USD . Qual é o volume de negociação de FLAZE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FLAZE é -- USD . FLAZE vai subir ainda este ano? FLAZE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FLAZE para uma análise mais detalhada.

