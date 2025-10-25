Informações de preço de Flash Liquidity Token (FLP.1) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Mínimo 24h $ 1.43 $ 1.43 $ 1.43 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 Máximo 24h $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 Máximo histórico $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 Menor preço $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Variação de Preço (1h) +0.03% Alteração de Preço (1D) +0.29% Variação de Preço (7d) +2.91% Variação de Preço (7d) +2.91%

O preço em tempo real de Flash Liquidity Token (FLP.1) é $1.42. Nas últimas 24 horas, FLP.1 foi negociado entre a mínima de $ 1.4 e a máxima de $ 1.43, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FLP.1 é $ 1.58, enquanto o mais baixo é $ 1.18.

Em termos de desempenho de curto prazo, FLP.1 variou +0.03% na última hora, +0.29% nas últimas 24 horas e +2.91% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Flash Liquidity Token (FLP.1)

Capitalização de mercado $ 5.61M$ 5.61M $ 5.61M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.61M$ 5.61M $ 5.61M Fornecimento Circulante 3.95M 3.95M 3.95M Fornecimento total 3,945,264.809338 3,945,264.809338 3,945,264.809338

A capitalização de mercado atual de Flash Liquidity Token é $ 5.61M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FLP.1 é 3.95M, com um fornecimento total de 3945264.809338. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.61M.