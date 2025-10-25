Informações de preço de FixMe AI (FIX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00180131 $ 0.00180131 $ 0.00180131 Mínimo 24h $ 0.00185521 $ 0.00185521 $ 0.00185521 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00180131$ 0.00180131 $ 0.00180131 Máximo 24h $ 0.00185521$ 0.00185521 $ 0.00185521 Máximo histórico $ 0.00612491$ 0.00612491 $ 0.00612491 Menor preço $ 0.00173911$ 0.00173911 $ 0.00173911 Variação de Preço (1h) +0.25% Alteração de Preço (1D) -1.28% Variação de Preço (7d) -9.06% Variação de Preço (7d) -9.06%

O preço em tempo real de FixMe AI (FIX) é $0.00181514. Nas últimas 24 horas, FIX foi negociado entre a mínima de $ 0.00180131 e a máxima de $ 0.00185521, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FIX é $ 0.00612491, enquanto o mais baixo é $ 0.00173911.

Em termos de desempenho de curto prazo, FIX variou +0.25% na última hora, -1.28% nas últimas 24 horas e -9.06% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de FixMe AI (FIX)

Capitalização de mercado $ 46.24K$ 46.24K $ 46.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 90.85K$ 90.85K $ 90.85K Fornecimento Circulante 25.45M 25.45M 25.45M Fornecimento total 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

A capitalização de mercado atual de FixMe AI é $ 46.24K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FIX é 25.45M, com um fornecimento total de 50000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 90.85K.