Preço em tempo real de 1 FIX para USD

$0.00181514
$0.00181514$0.00181514
-1.20%1D
mexc
USD
Gráfico de preço em tempo real de FixMe AI (FIX)
Última atualização da página: 2025-10-25 17:39:06 (UTC+8)

Informações de preço de FixMe AI (FIX) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00180131
$ 0.00180131$ 0.00180131
Mínimo 24h
$ 0.00185521
$ 0.00185521$ 0.00185521
Máximo 24h

$ 0.00180131
$ 0.00180131$ 0.00180131

$ 0.00185521
$ 0.00185521$ 0.00185521

$ 0.00612491
$ 0.00612491$ 0.00612491

$ 0.00173911
$ 0.00173911$ 0.00173911

+0.25%

-1.28%

-9.06%

-9.06%

O preço em tempo real de FixMe AI (FIX) é $0.00181514. Nas últimas 24 horas, FIX foi negociado entre a mínima de $ 0.00180131 e a máxima de $ 0.00185521, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FIX é $ 0.00612491, enquanto o mais baixo é $ 0.00173911.

Em termos de desempenho de curto prazo, FIX variou +0.25% na última hora, -1.28% nas últimas 24 horas e -9.06% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de FixMe AI (FIX)

$ 46.24K
$ 46.24K$ 46.24K

--
----

$ 90.85K
$ 90.85K$ 90.85K

25.45M
25.45M 25.45M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

A capitalização de mercado atual de FixMe AI é $ 46.24K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FIX é 25.45M, com um fornecimento total de 50000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 90.85K.

Histórico de preços de FixMe AI (FIX) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de FixMe AI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de FixMe AI em USD foi de $ -0.0007548887.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de FixMe AI em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de FixMe AI em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-1.28%
30 dias$ -0.0007548887-41.58%
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é FixMe AI (FIX)

FixMe AI ($FIX) is the first AI-powered, token-gated self-improvement platform, merging artificial intelligence, crypto, and personal growth into one ecosystem. Guided by the mission of progress, not perfection, it delivers personalized plans, daily tools, and continuous motivation through its evolving AI coach, Fixie.

Holders unlock exclusive access to tailored guidance, habit tracking, and milestone-based rewards, turning health and wellness into an engaging Web3 experience. With FixMe AI, every step forward is celebrated and incentivized - where personal growth meets blockchain innovation.

Recurso de FixMe AI (FIX)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do FixMe AI (em USD)

Quanto valerá FixMe AI (FIX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em FixMe AI (FIX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para FixMe AI.

Confira a previsão de preço de FixMe AI agora!

FIX para moedas locais

Tokenomics de FixMe AI (FIX)

Compreender a tokenomics de FixMe AI (FIX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token FIX agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre FixMe AI (FIX)

Quanto vale hoje o FixMe AI (FIX)?
O preço ao vivo de FIX em USD é 0.00181514 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de FIX para USD?
O preço atual de FIX para USD é $ 0.00181514. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de FixMe AI?
A capitalização de mercado de FIX é $ 46.24K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de FIX?
O fornecimento circulante de FIX é de 25.45M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FIX?
FIX atingiu um preço máximo histórico de 0.00612491 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FIX?
FIX atingiu um preço minímo histórico de 0.00173911 USD.
Qual é o volume de negociação de FIX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FIX é -- USD.
FIX vai subir ainda este ano?
FIX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do FIX para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 17:39:06 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

