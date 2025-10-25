Informações de preço de first AI actress (TILLY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.24% Alteração de Preço (1D) +0.60% Variação de Preço (7d) -13.58% Variação de Preço (7d) -13.58%

O preço em tempo real de first AI actress (TILLY) é --. Nas últimas 24 horas, TILLY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TILLY é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, TILLY variou -0.24% na última hora, +0.60% nas últimas 24 horas e -13.58% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de first AI actress (TILLY)

Capitalização de mercado $ 20.36K$ 20.36K $ 20.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.36K$ 20.36K $ 20.36K Fornecimento Circulante 999.63M 999.63M 999.63M Fornecimento total 999,627,082.910348 999,627,082.910348 999,627,082.910348

A capitalização de mercado atual de first AI actress é $ 20.36K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TILLY é 999.63M, com um fornecimento total de 999627082.910348. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.36K.