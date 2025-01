O que é FILMCredits (FILM)

DCP is a non-profit 501(c)(3) organisation that has developed a blockchain protocol (the “T4L3NT Net”) on which tokenized credits (“FILM Credits”) can be mined and used in connection with arts-related applications (apps). The film financing app ("DCP App") allows participants to submit film proposals (“Film Proposals”), review and rate such Film Proposals, and make use of the accompanying web-based application that will allow users (“Users”) to vie for financing and production support for their projects. DCP encourages other individuals and entities to build arts and culture related applications on top of the T4L3NT Net to be a part of the ecosystem of applications in the Virtual Studio.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de FILMCredits (FILM) Whitepaper Site oficial