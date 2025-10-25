Informações de preço de Fidelity Digital Interest Token (FDIT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 1.0 Máximo 24h $ 1.0 Máximo histórico $ 1.0 Menor preço $ 1.0 Variação de Preço (1h) 0.00% Alteração de Preço (1D) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de Fidelity Digital Interest Token (FDIT) é $1. Nas últimas 24 horas, FDIT foi negociado entre a mínima de $ 1.0 e a máxima de $ 1.0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FDIT é $ 1.0, enquanto o mais baixo é $ 1.0.

Em termos de desempenho de curto prazo, FDIT variou 0.00% na última hora, 0.00% nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

Capitalização de mercado $ 230.95M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 230.95M Fornecimento Circulante 230.95M Fornecimento total 230,953,588.16

A capitalização de mercado atual de Fidelity Digital Interest Token é $ 230.95M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FDIT é 230.95M, com um fornecimento total de 230953588.16. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 230.95M.