Informações de preço de Ferretcoin (FEC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) -8.36% Variação de Preço (7d) -7.38% Variação de Preço (7d) -7.38%

O preço em tempo real de Ferretcoin (FEC) é --. Nas últimas 24 horas, FEC foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FEC é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, FEC variou -0.00% na última hora, -8.36% nas últimas 24 horas e -7.38% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Ferretcoin (FEC)

Capitalização de mercado $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Fornecimento Circulante 999.46M 999.46M 999.46M Fornecimento total 999,463,732.215858 999,463,732.215858 999,463,732.215858

A capitalização de mercado atual de Ferretcoin é $ 5.50K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FEC é 999.46M, com um fornecimento total de 999463732.215858. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.50K.