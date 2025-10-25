Informações de preço de Feels Good (GOOD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.03% Alteração de Preço (1D) -13.82% Variação de Preço (7d) +12.70% Variação de Preço (7d) +12.70%

O preço em tempo real de Feels Good (GOOD) é --. Nas últimas 24 horas, GOOD foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GOOD é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, GOOD variou +0.03% na última hora, -13.82% nas últimas 24 horas e +12.70% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Feels Good (GOOD)

Capitalização de mercado $ 155.83K$ 155.83K $ 155.83K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 155.83K$ 155.83K $ 155.83K Fornecimento Circulante 999.97M 999.97M 999.97M Fornecimento total 999,970,362.044879 999,970,362.044879 999,970,362.044879

A capitalização de mercado atual de Feels Good é $ 155.83K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GOOD é 999.97M, com um fornecimento total de 999970362.044879. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 155.83K.