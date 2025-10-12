Tokenomics de Feedz (FEEDZ)
Tokenomics e análise de preços de Feedz (FEEDZ)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Feedz (FEEDZ), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Feedz (FEEDZ)
Feedz is a comprehensive Web3 freelancer ecosystem that enables businesses to hire, manage, and pay freelancers with built-in trust and collaboration tools. FeedzPay is the core payment trust layer and escrow service, providing secure transactions and building trust in Web3 freelancer payments. UseFeedz complements this infrastructure as the collaboration platform, featuring social networking combined with professional tools including annotation systems and workflow management capabilities
Tokenomics de Feedz (FEEDZ): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Feedz (FEEDZ) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens FEEDZ que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens FEEDZ podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do FEEDZ, explore o preço em tempo real do token FEEDZ!
Previsão de preço de FEEDZ
Quer saber para onde o FEEDZ pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do FEEDZ combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"