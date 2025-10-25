Informações de preço de FEED GAZA (GAZA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0
Mínimo 24h $ 0
Máximo 24h $ 0
Máximo histórico $ 0.00292393
Menor preço $ 0
Variação de Preço (1h) -0.35%
Alteração de Preço (1D) +0.82%
Variação de Preço (7d) -3.66%

O preço em tempo real de FEED GAZA (GAZA) é --. Nas últimas 24 horas, GAZA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GAZA é $ 0.00292393, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, GAZA variou -0.35% na última hora, +0.82% nas últimas 24 horas e -3.66% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de FEED GAZA (GAZA)

Capitalização de mercado $ 15.63K
Volume (24h) --
Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.63K
Fornecimento Circulante 999.48M
Fornecimento total 999,476,143.7526649

A capitalização de mercado atual de FEED GAZA é $ 15.63K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GAZA é 999.48M, com um fornecimento total de 999476143.7526649. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.63K.