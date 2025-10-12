Tokenomics de Fartcoin Cash (FARTCASH)
Informação sobre Fartcoin Cash (FARTCASH)
We would love to give the finger to the world and have fartcoin cash holders start buying houses with fartcash. #bitcoin = #fartcoin #bitcoincash = #fartcash. As background, I started the community for $FARTHOUSE which has amassed 2,000 members and a token ATH of $4.5 million mc. Tookover Fartcash last Friday and working with strategic partnerships to build an ecosystem to support Fartcoin holders or alike. Similar to the role bitcoincash has had for bitcoin users.
I am @NomadicGeneral on X and my partner is @323digital who is a btc whale.
Tokenomics de Fartcoin Cash (FARTCASH): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Fartcoin Cash (FARTCASH) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens FARTCASH que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens FARTCASH podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do FARTCASH, explore o preço em tempo real do token FARTCASH!
