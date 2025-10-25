Informações de preço de FartCoin (FART) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00590032 Máximo 24h $ 0.00620113 Máximo histórico $ 0.0192503 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) -0.02% Alteração de Preço (1D) +4.48% Variação de Preço (7d) +107.98%

O preço em tempo real de FartCoin (FART) é $0.00618363. Nas últimas 24 horas, FART foi negociado entre a mínima de $ 0.00590032 e a máxima de $ 0.00620113, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FART é $ 0.0192503, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, FART variou -0.02% na última hora, +4.48% nas últimas 24 horas e +107.98% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de FartCoin (FART)

Capitalização de mercado $ 429.26K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 429.26K Fornecimento Circulante 69.42M Fornecimento total 69,420,000.0

A capitalização de mercado atual de FartCoin é $ 429.26K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FART é 69.42M, com um fornecimento total de 69420000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 429.26K.