The Fairly token, operating on the Solana blockchain, serves as a dedicated memecoin launchpad tailored for developers and project creators. It offers a structured platform that enables users to design, launch, and manage memecoin initiatives within the Solana network. The token employs a revenue-sharing model, distributing 95% of all generated fees back to creators, which supports the development and sustainability of memecoin projects. Fairly aims to facilitate the creation and growth of memecoins by providing accessible tools and resources within the Solana ecosystem.
Tokenomics de Faircoin (FAIRLY): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Faircoin (FAIRLY) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens FAIRLY que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens FAIRLY podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do FAIRLY, explore o preço em tempo real do token FAIRLY!
