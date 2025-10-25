O que é EYED (EYED)

$EYED is a BEP-20 deflationary meme coin that positions itself as the “meme of memes.” The project is built around a simple yet powerful symbol: a large eye 👁️ that represents vision, irreverence, and constant observation of the crypto space. Unlike countless copy-paste meme tokens, $EYED embraces irony and trolling as its core identity. With no taxes, no fees, and no gimmicks, it is designed to be easily spread and recognized across all platforms, enabling fast viral adoption. The community is encouraged to use and replicate the $EYED meme anywhere — from X/Twitter profiles to stickers and digital content — creating organic exposure and fueling growth from a tiny market cap toward giga-cap potential. $EYED is a BEP-20 deflationary meme coin that positions itself as the “meme of memes.” The project is built around a simple yet powerful symbol: a large eye 👁️ that represents vision, irreverence, and constant observation of the crypto space. Unlike countless copy-paste meme tokens, $EYED embraces irony and trolling as its core identity. With no taxes, no fees, and no gimmicks, it is designed to be easily spread and recognized across all platforms, enabling fast viral adoption. The community is encouraged to use and replicate the $EYED meme anywhere — from X/Twitter profiles to stickers and digital content — creating organic exposure and fueling growth from a tiny market cap toward giga-cap potential.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de EYED (EYED) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do EYED (em USD)

Quanto valerá EYED (EYED) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em EYED (EYED) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para EYED.

Confira a previsão de preço de EYED agora!

EYED para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de EYED (EYED)

Compreender a tokenomics de EYED (EYED) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token EYED agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre EYED (EYED) Quanto vale hoje o EYED (EYED)? O preço ao vivo de EYED em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de EYED para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de EYED para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de EYED? A capitalização de mercado de EYED é $ 73.95K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de EYED? O fornecimento circulante de EYED é de 58.65B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de EYED? EYED atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de EYED? EYED atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de EYED? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para EYED é -- USD . EYED vai subir ainda este ano? EYED pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do EYED para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o EYED (EYED)